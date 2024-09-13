«دناتا» تقدم خدماتها لـ «الملكية الأردنية» في «جون إف كيندي»

حصلت شركة «دناتا» العالمية العاملة في مجال خدمات الطيران والسفر، على عقد متعدد السنوات لتقديم خدماتها إلى الخطوط الجوية الملكية الأردنية في مطار «جون إف كينيدي الدولي» في نيويورك.

وذكرت «دناتا» في بيان أمس، أنها ستقدم مجموعة كاملة من خدمات الركاب والأمتعة بشكل آمن وموثوق للناقل الوطني الأردني، الذي يشغل خدمة يومية بين مطاري «جون إف كينيدي» والملكة علياء الدولي في عمّان.

وأكدت أن فريقها المتخصص، سيسهم في توفير تجربة سفر عالية الجودة لـ125 ألف مسافر على متن 360 رحلة سنوياً لـ«الملكية الأردنية».

وأشارت «دناتا» إلى أن من شأن هذا العقد أن يسهم في توسيع نطاق الشراكة القائمة بين الطرفين في الولايات المتحدة، حيث تقدم «دناتا» بالفعل مجموعة كاملة من خدمات المناولة الأرضية للخطوط الملكية الأردنية في ديترويت منذ عام 2019.

وقال الرئيس التنفيذي الإقليمي لعمليات المطارات بالأميركتين في «دناتا»، ديفيد باركر: «نفخر بتوسيع نطاق شراكتنا المتميزة مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية في نيويورك، ويتطلع فريقنا إلى الإسهام في دعم نجاح الناقلة من خلال تقديم أفضل خدماتنا في فئتها».

وأضاف أن «(دناتا) تعمل حالياً في الصالات رقم (1) و(4) و(8) في مطار (جون إف كينيدي) الدولي، وتخدم أكثر من 30 شركة طيران في المطار بفريق مكون من 1100 متخصص في مجال الطيران، يتعاملون مع أكثر من 21 ألف رحلة سنوياً».

يشار إلى أن «دناتا»، تقدم مجموعة من خدمات المناولة الأرضية والخدمات اللوجستية والشحن لأكثر من 70 شركة طيران في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال 3300 موظف.

وفي السنة المالية (2023-2024)، قدمت «دناتا» خدماتها لأكثر من 60 ألف رحلة في الولايات المتحدة، حيث ساعدت أكثر من 18 مليون مسافر، وتعاملت مع 200 ألف طن من البضائع.