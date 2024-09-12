«جمارك دبي» تدعم الأفكار الإبداعية لتيسير إجراءات المسافرين

أكد المدير العام لـ«جمارك دبي»، الدكتور عبدالله بوسناد، أن حماية منافذ الإمارة وسلامة المجتمع والاقتصاد من مخاطر المواد الممنوعة والمقيدة والمقلدة تأتي في مقدمة أولويات «جمارك دبي».

وقال إن دور «جمارك دبي» يتمثل في تسهيل حركة التجارة، وتسريع حركة المسافرين، وحماية الحدود من مخاطر التهريب، وذلك من خلال كوادر مؤهلة ومتخصصة، وتبني أحدث الابتكارات في العمل الجمركي، حيث يتيح «نظام الإفصاح المبكر الذكي» للقادمين إنجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، بما يختصر وقت عبورهم عبر «المسار الأحمر»، لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من أربع دقائق.

وأكد المدير العام لـ«جمارك دبي» أهمية دعم بيئة محفزة للأفكار الإبداعية التي تسهم في تيسير إجراءات المسافرين والمتعاملين، مشيراً إلى أن خدمات «جمارك دبي» تمثل التزاماً مهنياً يهدف إلى تحقيق رفاهية وسعادة المسافرين، ما يعزز البيئة الاستثمارية الجاذبة لدبي.

وذكر بيان صحافي لـ«جمارك دبي» أن المدير العام ناقش خلال زيارة تفقدية إلى مبنيي مطار دبي الدولي (1) و(3) التحديات المطروحة، ووضع الحلول المناسبة لها، بهدف تعزيز تجربة سفر سلسة وآمنة للقادمين إلى دولة الإمارات عبر مطارات دبي. وتأتي الزيارة في إطار التزام الدائرة تحسين وتطوير أداء العمليات الجمركية بالاعتماد على الخدمات المبتكرة، بما يتماشى مع «أجندة دبي الاقتصادية D33» التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة.