شنغهاي تطلق صندوقاً لتعزيز الصناعات المستقبلية

أعلنت بلدية شنغهاي، المركز المالي الصيني، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات يوان (نحو 1.41 مليار دولار أميركي) لرعاية الصناعات المستقبلية.

ونقلت وكالة «شينخوا» عن لجنة العلوم والتكنولوجيا في بلدية شنغهاي، قولها، إن حكومة شنغهاي ستموّل الصندوق بالكامل، ويستمر لمدة 15 عاماً، يمكن تمديدها ثلاث سنوات إضافية إذا لزم الأمر. ويهدف الصندوق إلى تعزيز الثقة في الاستثمار التكنولوجي في مراحله المبكرة، وتسريع تحويل الابتكارات المتطورة إلى قوى إنتاجية حديثة النوعية. وستقود «شركة شنغهاي للاستثمار الرأسمالي المحدودة» المملوكة للدولة، إنشاء منصة موجهة نحو السوق لإدارة الصندوق.