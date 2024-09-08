«ديوا» تختتم حملة لتحسين كفاءة الاستهلاك

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن حملتها التوعوية «استقبل الصيف بتبني العادات المستدامة» التي انطلقت مطلع يونيو 2024 واستمرت إلى نهاية أغسطس 2024، أسهمت في رفع مستوى وعي المعنيين بسبل تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه وخفض الهدر.

وأفادت الهيئة بأن الحملة تضمنت سلسلة مسابقات وأنشطة تفاعلية داخلية وخارجية، إضافة إلى 26 محاضرة واقعية وافتراضية هدفت إلى زيادة وعي الأفراد حول الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة، لتمكينهم من رفع كفاءة استهلاكهم للكهرباء والمياه، وتحفيزهم على تبني ممارسات يومية بسيطة ومستدامة في العمل والمنزل، لافتة إلى أن الحملة استهدفت 939 موظفاً من 19 جهة حكومية وشبه حكومية.