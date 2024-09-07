بنك الشارقة ينجح في إصدار سندات بـ 500 مليون دولار

نجح بنك الشارقة في إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار في الأسواق العالمية.

وحظي هذا الإصدار بتجاوب كبير في الأوساط الاستثمارية العالمية، حيث استقطب طلبات بلغت 1.4 مليار دولار، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف حجم الإصدار المطروح.

وتبلغ مدة السندات خمس سنوات من تاريخ الإصدار مع عائد بنسبة 5.25% سنوياً.

وسبق الطرح حملة تسويقية، شملت التواصل مع المستثمرين العالميين، وجولات ترويجية في كل من دبي ولندن، ما أتاح للبنك تشديد شروط التسعير بنحو 25 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي، نظراً للإقبال القوي من المستثمرين عالمياً وإقليمياً.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، محمد خديري: «على الرغم مما تشهده الفترة الحالية من تقلبات متزايدة وعوامل اقتصادية وجيوسياسية مختلفة، فقد استحوذ طرحنا الجديد على اهتمام كبير من المستثمرين، ما يعكس الثقة القوية في استراتيجيتنا الجديدة، وما يتمتع به البنك من استقرار مالي وفرص للنمو، كما أتاح لنا هذا الإصدار، وهو الخامس من نوعه في أسواق رأس المال الدولية العامة، فرصة لتعميق علاقاتنا مع مستثمرينا الحاليين، إلى جانب التمكين من استقطاب فئات جديدة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي».

يُذكر أن بنك الشارقة عيّن عدداً من البنوك كمديري إصدار رئيسين، هي: بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي وبنك «ABC» ومجموعة «سيتي جروب العالمية للأسواق المحدودة» وبنك الدوحة، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» وبنك أبوظبي الأول وشركة «كامكو للاستثمار» وبنك المشرق وبنك «قطر الوطني كابيتال»، إضافة إلى بنك «ستاندرد تشارترد».