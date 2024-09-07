مبيعات عقارات دبي تتجاوز 9 مليارات درهم في أسبوع

بلغت قيمة المبيعات العقارية في دبي، 9.04 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار حالة الزخم التي تشهدها السوق، وسط طلب غير مسبوق على التملك والاستثمار في القطاع، حسب ما أكده عقاريون لـ«الإمارات اليوم».

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الأيام الخمسة الماضية، شهدت تصرفات عقارية بلغ إجمالي قيمتها 14.41 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي معاملات البيع خلال الأسبوع الماضي، بلغ 3538 معاملة، شملت بيع 2970 وحدة سكنية، و257 مبنى، و311 قطعة أرض، فيما بلغ إجمالي قيمة الرهن العقاري 4.19 مليارات درهم مع إجراء 868 معاملة.

وخلال الأسبوع، تم تنفيذ صفقتي رهن عقاري، تجاوزت قيمة كل واحدة منها نصف مليار درهم، حيث نفذت الصفقة الأولى لقطعة أرض مساحتها 337.82 ألف قدم مربعة، مخصصة للغرض السكني في مدينة دبي الأكاديمية الدولية، بقيمة 520.3 مليون درهم.

ونفذت الصفقة الأخرى لأرض في منطقة «ستي أوف أربيا» مساحتها 147.97 ألف قدم مربعة، بقيمة 503 ملايين درهم.

ووفقاً للبيانات، وصل إجمالي قيمة الهبات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى 1.18 مليار درهم عبر تنفيذ 225 معاملة.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة إيليو العقارية»، زاهي قشوع، إن «سوق دبي العقارية تحافظ على مستوى مبيعات مرتفع أسبوعاً تلو الآخر، وسط طلب غير مسبوق على التملك والاستثمار في القطاع، بدعم من عوامل عدة، منها الموسمية، مثل الإقبال أثناء فترة الصيف، أو الدائمة المتمثلة في البنية التحتية المتطورة والنمو الاقتصادي القوي إلى جانب تسهيلات جذب المستثمرين ومنح تأشيرات الإقامة للأجانب».

وأضاف قشوع أن «جميع الفئات العقارية تشهد نمواً كبيراً، سواء الشقق أو الفلل أو الأراضي، إلى جانب المبيعات على الخريطة أيضاً، وكذلك البيع عبر الرهن العقاري، متوقعاً تزايد الرهن العقاري مع بدء سلسلة من تخفيضات الفائدة التي يجريها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ويتبعه في ذلك البنوك المركزية حول العالم، والتي ترتبط عملاتها بالدولار».

من جهته، قال خبير التسويق العقاري، علاء مسعود، إن «زخم الطلب الذي تشهده السوق العقارية في دبي حالياً، أدى إلى زيادة النشاط في القطاع، وارتفاع عدد المشترين»، مضيفاً: «هناك قناعة لدى المستثمرين بأن الاستثمار في دبي يعود عليهم بالنفع، وذلك من خلال شراء عقار أو اثنين أو ثلاثة».

وأشار إلى أن الطلب لايزال يفوق المعروض، رغم المشروعات الجديدة التي أطلقها المطورون العقاريون منذ بداية العام الجاري، وذلك بسبب النمو السكاني المستمر، والثقة الكبير التي يوليها المستثمرون العالميون في اقتصاد دبي، متوقعاً استمرار الزخم في السوق العقارية مع تدفق رؤوس الأموال، والمستثمرين الجدد.

• 14.41 مليار درهم التصرفات العقارية في دبي خلال 5 أيام.