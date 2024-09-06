«دناتا» تشغّل كامل أسطول مركباتها غير الكهربائية بـ «الديزل الحيوي»

أعلنت «دناتا»، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، تحقيق إنجاز كبير في رحلتها نحو الاستدامة البيئية، حيث تشغّل حالياً كامل أسطول مركباتها غير الكهربائية ومعدات الدعم الأرضي في المطار بمزيج من وقود «الديزل الحيوي»، وذلك في أكبر مركز لعملياتها في دبي.

وذكرت الشركة، في بيان أمس، أن من شأن هذه الخطوة المهمة، التي تم اتخاذها بالشراكة مع مؤسسة مطارات دبي ومجموعة «إينوك»، أن تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يزيد على 3500 طن سنوياً على مدار دورة حياة الوقود الذي يستهلكه أسطول «دناتا»، وبما يعادل الانبعاثات الناجمة عن قيادة سيارة متوسطة الحجم تعمل بالديزل وتقطع أكثر من 21 مليون كيلومتر.

وجاء تطبيق هذه المبادرة بشكل تدريجي على عمليات المناولة الأرضية والشحن الشاملة التي تنفذها «دناتا» في مطاري دبي و«آل مكتوم - دبي ورلد سنترال»، الدوليين، وتتضمن 2500 مركبة تدعم العمليات الآمنة لأكثر من 220 ألف رحلة سنوياً.

وتستخدم «دناتا» مزيجاً من وقود الديزل الحيوي في أساطيل مركباتها البرية في شركات تابعة للمجموعة، وهي «دناتا لوجيستيكس» و«سيتي سايت سيينغ» و«المغامرات العربية» و«ألفا فلايت سيرفيسيز»، في دولة الإمارات منذ الصيف الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دناتا»: ستيف ألين: «تشكل أحدث مبادراتنا لتحويل جميع مركباتنا غير الكهربائية في المطار إلى وقود الديزل الحيوي في دبي، إنجازاً كبيراً في رحلتنا نحو إزالة الكربون، كما تجسّد التزامنا بخفض الانبعاثات، وهو جزء أساسي من استراتيجيتنا البيئية، مع الحفاظ على أعلى مستوى من الجودة والسلامة في جميع عملياتنا».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، إن «تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران، يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، وبصفتنا الجهة المشغلة للمطار، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بدفع عجلة التغيير الإيجابي في هذا المجال».

وأضاف: «تُعدُّ شراكتنا مع (دناتا) و(إينوك) لتقديم وقود الديزل الحيوي مثالاً حياً على أهمية الشراكات في تحقيق تقدم ملموس نحو الاستدامة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «يسعدنا مواصلة تعاوننا المستمر مع (دناتا) من خلال توفير وقود الديزل الحيوي لأسطول مركباتها ومعدات الدعم الأرضي في المطار، حيث تؤكد هذه الشراكة التزام (إينوك) بتسريع انتقال دولة الإمارات إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، وبما يتماشى مع السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة».

•2500 مركبة عاملة بالوقود الحيوي تدعم العمليات الآمنة لـ 220 ألف رحلة سنوياً.

تحسّن كبير

أعلنت شركة «دناتا»، أخيراً، تحسينات كبيرة في مقاييس الأداء البيئي الرئيسة للسنة المالية (2023-2024)، مؤكدة أن عملياتها في المطارات وأعمال السفر والتموين، نجحت في خفض كثافة الكربون بأكثر من 8% و22% و26% على التوالي، وقد تم التحقق من صحة جميع البيانات من قبل «Verifavia»، وهي هيئة مستقلة معتمدة للتحقق والتدقيق البيئي.

وذكرت «دناتا» أنها تستثمر بشكل مستمر في تحديث أسطول معداتها الأرضية، لتحسين الكفاءة البيئية، مشيرة إلى أن استراتيجيتها تركز على التخلص التدريجي من المحركات التي تعمل بالديزل، والتحول إلى المحركات الهجينة أو الكهربائية أو الهيدروجينية حيثما توفر المطارات البنية التحتية اللازمة.

وأضافت أنه نتيجة لاستثماراتها في السنوات الأخيرة، وصلت نسبة المعدات الكهربائية في أسطولها إلى 65% في هولندا، و44% في إيطاليا، و40% في المملكة المتحدة، و39% في سويسرا.