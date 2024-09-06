«ويتيكس» يناقش فرص التعاون لدعم العمل المناخي

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي، بأن نخبة من الشخصيات القيادية والرؤساء التنفيذيين المتخصصين، سيناقشون خلال الدورة الـ26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع الاستدامة والطاقة والمياه، ودور صنّاع القرار في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ورسم السياسات الداعمة للعمل المناخي العالمي.

وذكرت الهيئة، التي تنظم المعرض في الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، أنه على مدار أيام المعرض الثلاثة، تركز «قيادات الطاولة المستديرة» على سبل اتخاذ إجراءات فعلية للتخفيف من تداعيات التغير المناخي، وتسريع الحياد الكربوني وانتقال الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ومنخفض الانبعاثات للجميع.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير: «على ضوء النتائج الإيجابية الملموسة التي حققها مؤتمر الأطراف (COP28)، الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة (إكسبو دبي) خلال نوفمبر وديسمبر 2023، يسعى المعرض إلى تعزيز جسور التواصل بين كبار المسؤولين وصنّاع القرار لبحث أوجه التعاون الهادف إلى حشد التمويلات ودعم الشراكات والابتكارات المستدامة، وإيجاد بيئة تعاونية لتبادل أفضل الحلول والممارسات المبتكرة على مستوى العالم».