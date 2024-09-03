«HSBC» يُعيّن أول إماراتية في منصب قيادي

أعلن بنك «HSBC» تعيين شيخة المري، رئيساً لشؤون تغطية الخدمات المصرفية العالمية في دولة الإمارات، لتكون بذلك أول إماراتية تتولى هذا المنصب القيادي في قطاع الخدمات المصرفية العالمية لدى البنك في الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة، محمد عبدالرحمن المرزوقي: «تتمتع شيخة المري بخبرة واسعة في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين، وقيادة فرق عمل عالية الأداء. ويؤكد تعيينها مدى التزام البنك برعاية وتطوير المهارات الإماراتية الصاعدة، والتزامنا مواصلة تعزيز دعمنا لخطط النمو طويلة الأجل لعملائنا في دولة الإمارات، كما يمثل تعيينها في هذا المنصب قيمة إضافية مهمة لفريق القيادة العليا لدينا، بينما نواصل العمل على تنفيذ استراتيجية النمو للمجموعة في سوق الإمارات المهم».

من جانبها، قالت شيخة المري: «هدفنا تعزيز مكانتنا كبنك استثماري دولي في المنطقة، وتنمية الممر التجاري الرابط بين الإمارات وآسيا، وتعميق تغطيتنا لصناديق الثروة السيادية. ولايزال دعمنا للمتعاملين في التحول إلى الحياد الكربوني يمثل أولوية رئيسة لنا. وإني أتطلع قدماً للاستفادة من شبكتنا والخبرات والمهارات الدولية الاستثنائية لدينا لربط المتعاملين برأس المال والخبرة التي يحتاجونها لتعزيز خطط النمو لديهم».