"دبي الدولي" يواصل تصدره مطارات العالم في سبتمبر

سجل مطار دبي الدولي نحو 4.92 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية خلال سبتمبر الجاري (9.84 ملايين في الاتجاهين)، ليواصل بذلك تصدّره مطارات العالم كأكبر محور للنقل الجوي الدولي، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران الذي حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منه.

وأكدت المؤسسة المكاسب القوية التي حققها مطار دبي الدولي، مضيفة: يواصل "دبي الدولي" الاحتفاظ بمركزه الأول كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، مشيرة إلى أن السعة المقعدية في "دبي الدولي" أعلى بنحو 778 ألف مقعد خلال شهر سبتمبر مقارنة بمطار لندن هيثرو المصنف في المركز الثاني عالمياً.

وقالت المؤسسة في تقريرها، إن مطار "لندن هيثرو" احتل المركز الثاني، مسجلاً 4.1 ملايين مقعد في سبتمبر، في ما جاء مطار أمستردام في المركز الثالث كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً بـ3.5 ملايين مقعد، تلاه مطارا سيؤول وباريس في المركزين الرابع والخامس، بنحو 3.4 ملايين مقعد لكل منها.