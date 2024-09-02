شركات طيران تطرح عطلات سياحية بأسعار تشجيعية

طرحت شركات طيران وطنية ووكالات سفر، عروضاً لقضاء عطلات سياحية في وجهات دولية بأسعار تشجيعية، تسري على الرحلات خلال سبتمبر الجاري وتشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية.

وقال مسؤولان في وكالات سفر إن العروض تستهدف بالدرجة الأولى رفع الطلب على السفر خلال فترة زمنية محددة، وبالتالي زيادة معدل إشغال الرحلات الجوية، مشددين على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بهذه العروض قبل إجراء الحجز للتعرف إليها بدقة.

عطلات سياحية

وتفصيلاً، أعلنت شركات طيران وطنية ووكالات سفر عن عروض لقضاء عطلات سياحية تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، لافتة إلى أن العروض تسري على الرحلات خلال شهر سبتمبر الجاري إلى وجهات مختارة قريبة نسبياً، فضلاً عن محطات في أوروبا الغربية، وجنوب شرق آسيا.

وتبدأ أسعار باقات العطلات من نحو 1800 درهم إلى المحطات القريبة نسبياً في شرق أوروبا وغرب آسيا لمدة ثلاث ليالٍ، بما في ذلك تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، فيما تبدأ الأسعار إلى بعض محطات جنوب شرق آسيا من نحو 3100 درهم، وإلى محطات في أوروبا الغربية من 3600 درهم لمدة ثلاث ليالٍ. ويتركز الجزء الأكبر من عروض شركات الطيران ووكالات السفر في وجهات قريبة نسبياً في شرق أوروبا وآسيا الوسطى، خصوصاً إلى وجهات مثل: أرمينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وأوزبكستان، فضلاً عن باقات في ماليزيا وتايلاند، ووجهات جزر مثل: زنجبار، وموريشيوس، والمالديف.

وتتباين الأسعار التي تخضع للتوافر وفقاً لفئة الفندق والخدمات التي يطلبها المتعاملون، في وقت تتطلب فيه بعض الباقات إجراء الحجز قبل فترة محددة، والسفر ضمن إطار زمني وفقاً لقائمة الشروط والأحكام الصادرة عن الشركات.

كما تشمل بعض الباقات إلى جانب التذاكر والغرف الفندقية، خدمات مثل الجولات السياحية والنشاطات، وخدمات النقل من المطار وإليه، في وقت توفر فيه بعض شركات الطيران باقات مخصصة للأزواج والمجموعات.

رفع الطلب

وقال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس» في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور: «طرحت شركات طيران عروضاً وباقات لقضاء عطلات سياحية بأسعار مخفضة وتشجيعية خلال الفترة الأخيرة»، مشيراً إلى أن «هذه العروض تستهدف بالدرجة الأولى رفع الطلب على السفر خلال فترة زمنية محددة، وبالتالي زيادة معدل إشغال الرحلات الجوية».

وأضاف: «الجزء الأكبر من العروض يبدأ في الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري حتى نهاية الشهر، وهي تتباين من شركة إلى أخرى من حيث المزايا والشروط»، لافتاً إلى أن الوجهات القريبة نسبياً في شرق أوروبا وآسيا الوسطى استحوذت على حصة كبيرة من العروض الحالية.

وأوضح منصور لـ«الإمارات اليوم»: «تأتي العروض بعد تراجع الطلب على السفر خلال ذروة الموسم الصيفي، ومع انتهاء موسم الإجازات، وبدء العام الدراسي»، مؤكداً أن هذه العروض تُشكل فرصة لشريحة من المتعاملين للسفر بأسعار معقولة.

وشدّد منصور على أهمية الحجز المبكر، كون هذه العروض تخضع للتوافر، والأسعار تتغير باستمرار بناء على حجم الطلب على السفر. وقال: «في المتوسط، تعتبر أسعار الباقات السياحية أقل بنسب تصل إلى 50% وأكثر، مقارنة بمستويات الذروة».

قراءة الشروط

في سياق متصل، قال المدير العام لـ«وكالة الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب: «كثفت شركات الطيران ووكالات السفر من العروض التي تستهدف رفع الطلب على السفر خلال سبتمبر»، مشيراً إلى أن «الأسعار في مستويات معقولة شريطة الحجز المبكر».

وشدّد دياب على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بهذه العروض قبل إجراء الحجز للتعرف إليها بدقة، لافتاً إلى أن العروض قد تكون ملحقة بشروط متعددة بما في ذلك إمكانية إلغاء الحجز، أو تعديله، فضلاً عن آلية الرسوم. وأوضح أن جزءاً كبيراً من العروض يتركز في الوجهات التي يعتاد سكان الدولة على زيارتها.

وتوقّع دياب أن تطرح شركات الطيران خلال الفترة القريبة المقبلة المزيد من العروض الترويجية على تذاكر الطيران وباقات العطلات، مشيراً إلى أن بعض عروض اللحظات الأخيرة تستهدف رفع الطلب على محطات محددة ضمن شبكة شركات الطيران.

• عروض العطلات السياحية تتركز في وجهات قريبة نسبياً ومحطات في أوروبا وجنوب شرق آسيا.