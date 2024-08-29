30 مليار درهم قيمة الأسهم المملوكة لمستثمرات إماراتيات

كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية عن وصول القيمة السوقية للأسهم المملوكة من قبل المستثمرات الإماراتيات إلى 30 مليار درهم من إجمالي 33 مليار درهم من إجمالي القيمة السوقية لجميع المستثمرات في السوق.

وأفاد السوق، في بيان أمس، بمناسبة احتفاله بـ«يوم المرأة الإماراتية»، أن النساء الإماراتيات يمثّلن نحو 91% من إجمالي القيمة السوقية للمستثمرات في السوق، فيما يشكلن نحو 36% من القوى العاملة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقُرع جرس افتتاح التداول لتكريم الإماراتيات الرائدات في مجال المال والأعمال، بمن في ذلك الظبي المهيري، البالغة من العمر تسع سنوات، وتُعدُّ أصغر رائدة أعمال في دولة الإمارات، وأصغر من يقوم بقرع جرس التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتجاوز عدد المستثمرات الإماراتيات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 309 آلاف مستثمرة، بحلول نهاية يوليو الماضي، وهو ما يمثّل 77% من إجمالي المستثمرات في السوق.

وبلغت قيم تداولات «شراء وبيع» المستثمرات الإماراتيات منذ الأول من يناير إلى نهاية يوليو الماضي، نحو 7.6 مليارات درهم، وتمثّل نحو 80% من إجمالي قيم التداول لجميع المستثمرات في السوق، والتي بلغت 9.6 مليارات درهم.

وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية التزامه بمواصلة الجهود لتعزيز التنوع بين الجنسين داخل القطاع المالي، وتطبيق السياسات التي تحفز تمكين المرأة على جميع المستويات.