بنك المارية المحلي يدعم شركات «راكز»

أبرم بنك المارية المحلي، أمس، مذكرة تفاهم مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بهدف دعم الأعمال في المنطقة الاقتصادية، التي تضم 23 ألف شركة من مختلف الجنسيات.

وذكر البنك في بيان أن هذا التعاون يهدف إلى تبسيط وتسهيل عمليات فتح حسابات الشركات، داخل منطقة راكز، من خلال منصة البنك الرقمية المتكاملة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، رامي جلاّد: «يوفر هذا التعاون الجديد مجموعة متنوعة من الخيارات المصرفية التي تلبي احتياجات الشركات العاملة في مجتمع أعمال (راكز)».