1500 مستفيد من برنامج سعادة في تعاونية الاتحاد

أعلنت تعاونية الاتحاد عن وصول عدد المستفيدين من برنامج سعادة الذي خصصته للأسر المساهمة ذات الدخل المحدود والمستفيدين من الإعانات الاجتماعية إلى 1500 مستفيد، مشيرة إلى أنها لاتزال مستمرة في استلام طلبات المساهمين من الراغبين في الاستفادة من البرنامج، لاسيما المستفيدين من إعانات وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع والجمعيات الخيرية.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في التعاونية، الدكتور سهيل البستكي، إن التعاونية تخصص للمستفيدين من البرنامج بطاقات شرائية بقيمة 500 درهم شهرياً ولمدة ستة أشهر، لافتاً إلى أن هذا المبلغ خصص لسد جزء من حاجة الأُسر المستحقة للإعانات، بمنحهم بطاقة مشتريات مجانية بقيمة محددة ولفترة محددة.