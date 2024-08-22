«تعاونية الاتحاد» تتيح تخفيضات حتى 60% على مستلزمات المدارس

أعلنت «تعاونية الاتحاد»، أمس، إطلاق حملتها الترويجية الثالثة «العودة للمدارس»، تزامناً مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، حيث ستبدأ الحملة اعتباراً من اليوم 22 أغسطس، بنسبة خصم تصل إلى 60%، إلى جانب خصم إضافي لموظفي الجهات الحكومية في دبي بنسبة 10%، وذلك على مئات المنتجات والسلع الخاصة بمستلزمات المدارس.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في التعاونية، الدكتور سهيل البستكي، إن إطلاق هذه الحملة يأتي ضمن أهداف التعاونية لإسعاد المستهلكين من طلبة المدارس وأولياء الأمور وجميع المشتركين في العملية التعليمية، وتلبية متطلباتهم، وتوفير منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

وأضاف أن الحملة الثالثة «العودة إلى المدارس» تندرج ضمن حملات العودة للمدارس السنوية العامة، والتي خصصت التعاونية لها العام الجاري، أربع حملات متنوعة، مشيراً إلى أن التعاونية ارتأت إطلاقها على مراحل، لتعم الفائدة على الجميع، ولإثبات قدرة التعاونية على توفير المستلزمات الأساسية التعليمية بأقل الأسعار المنافسة، بهدف تعزيز وتطوير تجربة المتعاملين معها في التسوق بجميع فروعها في دبي.

وذكر البستكي أن الحملة الثالثة «العودة للمدارس» مميزة، لما توفره من سلع وقرطاسية تواكب متطلبات العملية التعليمية، إذ تشمل تخفيضات على مئات السلع والمنتجات من القرطاسية والإلكترونيات وغيرها من المنتجات التي يحتاج إليها جميع المستفيدين من العملية التعليمية، وذلك للارتقاء المتواصل بمستوى الخيارات التي تقدمها التعاونية للمستهلكين، لاسيما للطلبة والمعلمين والمدارس، مشيراً إلى أن جميع العروض ستتوافر على الموقع الإلكتروني والمتجر الذكي الخاص بالتعاونية.

وبيّن أن «تعاونية الاتحاد» أطلقت أيضاً ضمن حملاتها الترويجية «العودة للمدارس» حملة «اربح رسوم الدراسة»، حيث يمكن للمتسوقين الفوز بقسط دراسي بقيمة 25 ألف درهم أسبوعياً ولمدة سبعة أسابيع مقابل إنفاق 100 درهم في أي من فروع تعاونية الاتحاد أو المراكز التجارية التابعة لها أو المتجر الإلكتروني قبل 15 سبتمبر 2024.