«أراضي دبي» تمنح 7 مطورين صلاحيات استخدام أنظمتها

أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اتفاقية مع سبعة من المطورين العقاريين بالإمارة، بهدف منحهم صلاحيات استخدام أنظمة التسجيل الخاصة بالدائرة، وتوظيفها لإدارة وتسجيل جميع التصرفات العقارية الخاصة بالمطور والمستثمر.

وأفادت الدائرة، في بيان أمس، بأن الاتفاقية تشمل كلاً من: «إعمار العقارية»، و«داماك العقارية»، و«بن غاطي للتطوير العقاري»، و«الدار العقارية»، و«شوبا العقارية»، و«عزيزي للتطوير العقاري»، و«دانوب للتطوير العقاري»، حيث ستعمل هذه الشركات على استخدام أنظمة التسجيل الخاصة المطورة بالدائرة، لتقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عاليتين لمتعاملي «أراضي دبي».

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ماجد المرّي: «نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز ثقة السوق العقارية، والمزيد من الحماية لحقوق المستثمرين، مع تسريع الإجراءات وتبسيطها وفقاً لمعايير الحوكمة الشفافة».

وأضاف: «نلتزم في (أراضي دبي) بتمكين شركائنا في هذه الاتفاقية من إنجاز الخدمات ذات الصلة وفقاً للشروط الفنية الخاصة باستخدام الأنظمة المحددة، كما سنعمل على تقديم التدريب والدعم الفني اللازم لموظفي هذه الشركات لتشغيل النظام، إضافة إلى ضمان جودة المعاملات المسجلة من قبل هذه الشركات».