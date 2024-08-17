«المالية» تطلق «المشورة الرقمية» لتصفير البيروقراطية

أعلنت وزارة المالية، أمس، عن إطلاق مبادرة «المشورة الرقمية»، لمشاركة المتعاملين آراءهم وأفكارهم للارتقاء بمستويات كفاءة وجودة ومرونة خدمات الوزارة، وتبسيط الإجراءات وتقليصها، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لحكومة الإمارات على الرابط التالي: (https://sharik.ae/ar-ae).

ودعت الوزارة المتعاملين بمختلف فئاتهم للمشاركة في تصميم وتطوير خدماتها، حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع المتعاملين على المشاركة في عملية صنع القرار، وتبني الأفكار المبتكرة لتحسين الإجراءات الحكومية، وتكريم الأفضل منها.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «مبادرة (المشورة الرقمية) تجسد حرص الوزارة على قياس نبض المتعاملين وإتاحة المجال لتقديم ملاحظاتهم حول تجربتهم أثناء إجراء معاملاتهم»، مضيفاً: «نسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء شراكة حقيقية مع المتعاملين لتحقيق رؤية الإمارات في أن تكون دولة رائدة بتقديم الخدمات الحكومية الرقمية من خلال تنفيذ أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي يمثل ترجمة للمؤشرات الوطنية في رؤية (نحن الإمارات 2031)، وإضافة نوعية لتحقيق محاور ومستهدفات (مئوية الإمارات 2071)».

• يونس الخوري: نسعى إلى بناء شراكة حقيقية مع المتعاملين لتحقيق رؤية الإمارات في أن تكون دولة رائدة بتقديم الخدمات الحكومية.