«نواتوم» تدخل سوق الخدمات البحرية المصرية

أعلنت شركة «نواتوم»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة «سفينة لخدمات الشحن»، وهي مزود رائد لخدمات الوكالة البحرية والشحن في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. وأفاد بيان صادر أمس، بأنه من المتوقع استكمال صفقة الاستحواذ، بحلول الربع الثالث من عام 2024. وتمثل صفقة استحواذ «نواتوم للخدمات البحرية»، التابعة لشركة «نواتوم»، على «سفينة لخدمات الشحن»، محطة بارزة في رحلة نموها الاستراتيجي، حيث تستفيد من خبرات وإمكانات «سفينة لخدمات الشحن»، وتعمل على تعزيز حصتها وسمعتها في سوق الخدمات البحرية المصرية.

ويُعد الاستحواذ على «سفينة لخدمات الشحن» خطوة استراتيجية لشركة «نواتوم للخدمات البحرية»، في إطار استمرار توسع نطاق أعمالها على امتداد البحر المتوسط، والذي شمل أخيراً إطلاق مكاتبها في تركيا، إلى جانب نموها في منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل سوقاً رئيسة ترتكز عليها الاستراتيجية العالمية للشركة.

وتأتي الصفقة في ظل الحضور الواسع لمجموعة موانئ أبوظبي في مصر، والذي تعزّز أخيراً بتوقيع اتفاقيات امتياز لإدارة وتشغيل محطات للسفن السياحية وسفن الدحرجة في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ والسخنة.