%7 زيادة بحركة الطيران الخاص في «دبي الجنوب»

أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في منطقة دبي الجنوب، عن تحقيقه نمواً ملحوظاً في حركة الطيران الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شهد تسجيل 8472 رحلة بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء في بيان صادر أمس، أن النمو في حركة الطيران الخاص هذا العام، يأتي بعد تسجيل نتائج قياسية في عام 2023، حيث بلغ عدد رحلات الطائرات الخاصة نحو 16 ألفاً و657 رحلة مع توقع وصول عدد الرحلات إلى 18 ألفاً بحلول نهاية عام 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و«دبي الجنوب»، خليفة الزفين، إنه من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع في هذه النتائج بفضل المشروعات الجديدة لحظائر الطائرات ومرافق الصيانة في دبي الجنوب، إضافة إلى احتضان المشروع لمعرض «ميبا» للطيران الخاص والمقرر إقامته في ديسمبر المقبل.

وأكّد التزام مشروع محمد بن راشد للطيران بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة.

يُذكر أن مشروع محمد بن راشد للطيران، يوفر للشركات العالمية فرصاً استثمارية في مجال الطيران، حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران.

ويقع المشروع ضمن منطقة «دبي الجنوب»، التي عملت على تطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم.