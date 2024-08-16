تفاهم لتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والصين

وقّعت غرف دبي، مذكرة تفاهم مع بنك الصين - فرع دبي، بهدف توحيد الجهود لتطوير العمل المشترك، وتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والصين.

وذكرت في بيان أمس، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين، فيما تسجل الروابط التجارية والاستثمارية بين دبي والصين نمواً مطرداً، حيث تتزايد جاذبية دبي وجهة مفضلة للأعمال والتوسع الإقليمي والعالمي بالنسبة للشركات الصينية المتخصصة في القطاعات الاقتصادية كافة.

وتُشكل المذكرة، التي وقّعها مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، والمدير العام لبنك الصين - فرع دبي، شينيوان بان، في مقر غرف دبي، إطاراً للتعاون بين الطرفين وتبادل المعرفة والخدمات بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، وتعزيز الدعم المتبادل للمستثمرين وروّاد الأعمال والشركات في دبي والصين، بما ينعكس إيجاباً على نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية ويسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية.

ويأتي إبرام مذكرة التفاهم قبيل انطلاق فعاليات منتدى دبي للأعمال - الصين، الذي تنظمه غرف دبي في مدينة بكين يوم 21 أغسطس الجاري.

ويهدف الحدث الذي ينعقد تحت شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود» للتعريف بفرص الاستثمار المتنوّعة التي توفرها الإمارة للمستثمرين الصينيين في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية.