«المال كابيتال ريت» يوزع أرباحاً مرحلية بـ 15.4 مليون درهم

أعلن «صندوق المال كابيتال ريت» (الصندوق)، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتديره شركة «المال كابيتال»، التابعة لشركة دبي للاستثمار، توزيع أرباح مرحلية عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بمبلغ 15 مليوناً و416 ألفاً و697 درهماً، مقابل 12 مليوناً و252 ألفاً و240 درهماً عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وذكر الصندوق في بيان أمس، أن توزيع الأرباح المرحلية بقيمة ثلاثة فلوس للوحدة، التي تم توزيعها على رأس المال المُعزز من خلال إصدار حقوق في أبريل 2024، يمثل أول توزيع لحملة الوحدات الحاليين والجدد بعد اكتمال إصدار الحقوق في أبريل من عام 2024.

وقال إن الدخل الناتج عن الاستحواذ على «كارنيشن للتعليم» خلال نهاية يونيو 2024، سيعود بالفائدة على الصندوق بدءاً من النصف الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أنه سيدفع توزيعات الأرباح المرحلية لحاملي الوحدات في تاريخ الاستحقاق في 22 أغسطس 2024.

وحقق «صندوق المال كابيتال ريت» أداء مالياً قوياً، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت الميزانية العمومية للصندوق مليار درهم اعتباراً من 30 يونيو 2024، وبلغت قيمة العقارات الاستثمارية 989 مليون درهم، مقابل 578 مليون درهم اعتباراً من 31 ديسمبر 2023.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «المال كابيتال»، ناصر النابلسي: «على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، يواصل (صندوق المال كابيتال ريت) سجله الحافل بتوزيع الأرباح».