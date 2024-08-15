«دناتا» تقدم خدمات التموين لـ «الخطوط التايلاندية» في ميلانو

فازت شركة «دناتا» العالمية العاملة في مجال خدمات الطيران والسفر، بعقد متعدد السنوات مع الخطوط الجوية التايلاندية، لتقديم خدمات تموين الطائرات عالية الجودة للناقلة في ميلانو، مع استئناف خدماتها إلى إيطاليا.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن فرق «دناتا» المتخصصة ستعمل في مطار ميلانو مالبينسا، على إعداد وتوفير أكثر من 200 ألف وجبة سنوياً لرحلات الخطوط الجوية التايلاندية اليومية من ميلانو إلى بانكوك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دناتا» لخدمات التموين والتجزئة في إيطاليا، نيكولا سيتاريلا: «سعداء بشراكتنا مع الخطوط الجوية التايلاندية كمورد حصري لخدمات التموين للناقلة في مطار ميلانو الدولي».

وأضاف: «سيتولى فريق من الخبراء في (دناتا) إعداد منتجات وخدمات طهي استثنائية من شأنها أن تسهم في تعزيز تجربة المسافرين، وجعل تجربتهم لا تنسى، ونتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة مع الناقلة التايلاندية».

وإلى جانب الخطوط الجوية التايلاندية، توفر «دناتا» خدمات التموين والتجزئة في إيطاليا إلى 36 عميلاً من الناقلات الجوية في 11 مطاراً رئيساً بفريق يضم أكثر من 880 متخصصاً في مجال الضيافة.

يشار إلى أنه في السنة المالية 2023-2024، قدمت فرق «دناتا» للتموين والتجزئة نحو 12 مليون وجبة لأكثر من 140 ألف رحلة في إيطاليا.