2.54 مليار درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم

بلغ إجمالي الطلبات التي اعتمدتها الهيئة الاتحادية للضرائب لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً 30.92 ألف طلب، بقيمة إجمالية بلغت 2.54 مليار درهم، منذ بدء تقديم الخدمة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل عدد إجمالي بنهاية النصف الأول من العام الماضي، بلغ 23.34 ألف طلب بقيمة إجمالية 1.54 مليار درهم، بزيادة خلال 12 شهراً بلغت نسبتها 32.45% في عدد الطلبات المُعتمدة، و65.07% في قيمة المبالغ المستردة.

وذكرت الهيئة في بيان أمس، أنه على مدى عام (من نهاية يونيو 2023 حتى نهاية يونيو 2024) تم اعتماد 7.58 آلاف طلب جديد لمواطنين ومواطنات قاموا باسترداد الضريبة التي سدَّدوها عن بناء مساكنهم بقيمة إجمالية تجاوزت المليار درهم، مشيرة إلى أنه تم اعتماد 3.59 آلاف طلب جديد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بمبالغ مُستردة بلغت قيمتها الإجمالية 336.09 مليون درهم.

وأرجع مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، الارتفاع الكبير في أعداد المواطنين المستفيدين من خدمة ردّ الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً، إلى ارتفاع الوعي الضريبي، وعمليات التطوير والتحديث المستمرة التي تنفذها الهيئة على الخدمة منذ بدء تطبيقها قبل نحو ست سنوات، بإدخال مزيد من التسهيلات لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد الضريبة، في إطار استراتيجية الهيئة التي تضع إسعاد المواطنين ضمن أولوياتها تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لتعزيز منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم.

وأشار إلى أنه في هذا الإطار أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال عام 2024 تطبيقها الذكي «مسكن»، بمزيدٍ من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة اعتماداً على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%، بما يمكّن المواطنين من الاستفادة من رقمنة وتسريع عملية الاسترداد.