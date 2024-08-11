«ديوا» تستعرض خدماتها ومبادراتها لتمكين أصحاب الهمم

تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» خلال الدورة السادسة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024، بوصفها الشريك الاستراتيجي للمعرض، خدماتها النوعية ومبادراتها الممكنة والدامجة لأصحاب الهمم، إلى جانب التسهيلات المستدامة التي توفرها الهيئة لهذه الشريحة المهمة لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم على قدم المساواة مع الآخرين.

ويقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في الفترة من السابع إلى التاسع من أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، الدكتور يوسف الأكرف: «يسعدنا دعم معرض (إكسبو أصحاب الهمم الدولي)، الذي يشهد سنوياً نمواً متصاعداً، ويسهم بشكل متزايد في تعزيز سمعة الإمارات دولة رائدة في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم وتمكينهم في العمل والمجتمع».

وأضاف أن «المعرض يعتبر منصة مهمة لاستعراض مساعينا الحثيثة لترجمة رؤية القيادة الحكيمة، وترسيخ النموذج الملهم الذي أرسته دبي في مجال تمكين أصحاب الهمم والارتقاء بجودة حياتهم، ودعم مشاركتهم البنّاءة في جميع الميادين».

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، غسان سليمان: «تشكل مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي بالمعرض إضافة نوعية لهذا الحدث العالمي، نظراً لرصيدها الكبير وإنجازاتها المتعددة في مجال تمكين وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم في دولة الإمارات، والأخذ بأيديهم على طريق تحقيق تطلعاتهم المستقبلية».