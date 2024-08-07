3.5 مليارات درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ «إي آند» و«دو» بالنصف الأول

سددت مجموعة «إي آند - &e»، والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 3.54 مليارات درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.73 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2023.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة «إي آند» بلغ 2.749 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.75 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسددت شركة «دو» نحو 797.6 مليون درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي على الربح خلال الفترة ذاتها، مقابل 978.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي 2023.

وحسب الرصد، وصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «إي آند» و«دو»، خلال الفترة من 2012 إلى 2023، إلى نحو 90.3 مليار درهم، موزعة بواقع 70.6 مليار درهم لـ«إي آند»، و19.7 مليار درهم لـ«دو».

وأعلنت الشركتان في نوفمبر الماضي تسلمهما من وزارة المالية لائحة الإرشادات المتعلقة بتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات خلال الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، حيث يطبق رسم حق الامتياز الاتحادي بنسبة 38% على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظمة للشركتين والتي تم تحقيقها في دولة الإمارات.

ويُستثنى من احتساب رسم حق الامتياز الاتحادي، الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لسيطرة الشركة، وكذلك الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرة الشركات الزميلة والمشروع المشترك، كما يستثنى أيضاً توزيعات أرباح الأسهم أو الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية التي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9% أو أكثر، وكذلك الربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة لسيطرة الشركتين في دولة الإمارات.

وبحسب اللائحة يشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات لشركة «إي آند» عن 5.7 مليارات درهم سنوياً، بينما يجب ألا يقل المبلغ الإجمالي لرسوم حق الامتياز وضريبة الشركات المستحقة على شركة «دو» عن 1.8 مليار درهم سنوياً، على أن يتم دفع رسوم حق الامتياز وضريبة الشركات في غضون خمسة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.