«ويتيكس» يركز على توجهات وتقنيات الصحة والسلامة

تحتضن الدورة الـ26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، منطقة مخصصة لتقنيات وممارسات الصحة والسلامة، لرفع مستوى وعي المؤسسات والأفراد من جميع الأعمار حول أبرز المعايير العالمية الخاصة بالصحة والسلامة في المنزل وبيئة العمل. وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي المعرض في الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. وتشتمل المنطقة على أربعة أركان، هي: ورش العمل التفاعلية، الجلسات النقاشية، سلامة الأطفال، المنافسات والألغاز والألعاب والسحوبات، لاختبار المعارف والخبرات ذات الصلة.