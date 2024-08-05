«كهرباء دبي» تفتتح مركز المستقبل لإسعاد المتعاملين في «ابن بطوطة مول»

افتتح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، مركز المستقبل لإسعاد المتعاملين (الخدمة الذاتية) التابع للهيئة في موقعه الجديد في «ردهة بلاد فارس»، ضمن مركز «ابن بطوطة مول» التجاري.

وقال الطاير: «نلتزم بترجمة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المدينة الرقمية الأولى عالمياً وعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي. ونستثمر أحدث التقنيات الإحلالية لتعزيز بنيتنا التحتية الرقمية المتطورة وتسريع عجلة التحول الرقمي، للارتقاء بجودة حياة وسعادة جميع المعنيين، وتوفير خدمات رقمية متقدمة واستباقية تتخطى توقعاتهم، وتدعم الاستدامة وخفض البصمة الكربونية. وقد وصلت نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.21% في النصف الأول من 2024».

وتابع: «في عام 2023 بلغ مؤشر السعادة اللحظي عن خدمات الهيئة (الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية) 98.3%، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين التي يقيسها برنامج دبي للتميز الحكومي 96.7%. وحصلت الهيئة على نسبة 100% في شهادة المعيار العالمي لتجربة المتعاملين الرقمية عام 2022-2023، وذلك من التقييم الأول».

ويشتمل مركز المستقبل لإسعاد المتعاملين الجديد على أحدث الخدمات والتسهيلات الرقمية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، ومنها منصات رقمية متنوعة سهلة الاستخدام وشاشات المحادثة المرئية لتمكين المتعاملين من التفاعل مع موظفي الهيئة، وتوسيع معارفهم حول خدمات الهيئة الرقمية.

كما يضم غرفاً مخصصة للمتعاملين للتفاعل مع موظفي الهيئة عبر شاشات المحادثة المرئية - بما يضمن أعلى درجات الخصوصية للمتعاملين - وموظف الهيئة الافتراضي «رمّاس» المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية «تشات جي بي تي»، وأجهزة إيداع النقد والشيكات لدفع الفواتير، وأجهزة اتصالات للدفع الآلي، وتطبيق الهيئة الذكي على شاشات التلفاز المتوافرة في المركز، وقنوات المحادثة مع موظفي الهيئة ومنها خدمة «حياك» للدردشة والمحادثة المرئية والكتابية، وخدمة «أشر» للمحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية.

كما يقدم المركز خدمة المناقشة الفنية للاستفسارات الفنية المتعلقة بالمياه، إضافة إلى «منصة 04» الموحدة لتقديم الاقتراحات والملاحظات والشكاوى، وصالة السعادة للمتعاملين.