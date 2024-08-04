تدوير 656 ألفاً من العبوات البلاستيكية

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي، بأنها تولي أهمية كبرى للاستدامة البيئية في جميع مشاريعها، وتحرص على رفع وعي موظفي الهيئة بأهمية تبني سلوكيات مستدامة، بما في ذلك تشجيعهم على إعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم.

ومنذ إطلاق مبادرة إعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم في أكتوبر 2022 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، أعاد نحو 690 من موظفي الهيئة، تدوير656 ألفاً و315 عبوة من العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم، وأسهم ذلك في تجنب تحويل 9.180 أطنان من النفايات إلى مكب النفايات.

وتوفر الهيئة آلات ذكية في عدد من مبانيها لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم.