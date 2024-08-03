11% زيادة في المعاملات الرقمية لـ «كهرباء دبي» بالنصف الأول

أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، التزام الهيئة بتحقيق استراتيجية دبي الرقمية وترسيخ مكانة دبي بوصفها المدينة الرقمية الأولى عالمياً. وقال الطاير، في بيان صحافي أمس، إن الهيئة استفادت من الفرص الهائلة التي توفرها التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، ما أسهم في تسريع التحول الرقمي في الهيئة وتسهيل إنجاز المعاملات بكفاءة عالية، وتعزيز سعادة المعنيين كافة.

ولفت إلى أن متعاملي الهيئة أنجزوا أكثر من 6.7 ملايين معاملة رقمية خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بنحو ستة ملايين معاملة رقمية خلال النصف الأول من 2023، بزيادة قدرها 11%.

وتضمنت المعاملات التي أجراها متعاملو الهيئة ما يزيد على 1.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 2.2 مليون معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي، إضافة إلى ما يفوق 3.3 ملايين معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها. وأسهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في ارتفاع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 99.2% والتكامل الرقمي لأكثر من 90 مشروعاً مع 65 جهة حكومية وخاصة بنهاية عام 2023.

وأضاف الطاير: «نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي بوصفها لاعباً مؤثراً في المنظومة الرقمية العالمية، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل».

وتبنت الهيئة سياسة خدمات 360 واستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025 لجعل خدماتها أكثر سلاسة واستباقية وتكاملاً، وضمان تخطي توقعات المتعاملين. ونحرص على تبسيط وتعزيز تجربة المتعاملين من خلال الابتكار والاستراتيجيات الاستباقية والرؤية المستقبلية، إضافة إلى تعزيز التكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات لتسهيل رحلة المتعامل.

ولضمان تقديم خدمات مبتكرة وآمنة وذات قيمة مضافة للمتعاملين، توفر الهيئة جميع خدماتها على العديد من القنوات الرقمية، وتشمل موقع الهيئة الإلكتروني، وتطبيقها الذكي على منصات «آي أو إس» و«أندرويد» و«هواوي»، كما تتيح مجموعة من خدماتها عبر موظفها الافتراضي «رمّاس» المدعوم بتقنية «تشات جي بي تي» المتوافر على تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ومنصة «غوغل» للذكاء الاصطناعي، والروبوتات، و«واتس أب بزنس»، إضافة إلى أنظمة «أليكسا» الذكية من «أمازون».