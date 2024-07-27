«المركزي» يُلغي ترخيص «جالاكسي لوسطاء التأمين»

قرر المصرف المركزي إلغاء ترخيص شركة «جالاكسي لوسطاء التأمين» العاملة في دولة الإمارات، وشطب اسمها من السجل، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 22 (2) من قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 في شأن نظام وساطة التأمين. تأتي هذه العقوبة الإدارية نتيجة لعمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت ضعف إطار الامتثال في الشركة، وعدم تلبية المتطلبات المتعلقة بالالتزامات التنظيمية والرقابية.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.