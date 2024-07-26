«غرفة دبي العالمية» تستقطب 86 شركة خلال النصف الأول من 2024

نجحت غرفة دبي العالمية، في استقطاب 86 شركة متنوّعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ56 شركة تم استقطابها خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنمو 54% في عدد الشركات التي نجحت في استقطابها، ما يجسد المكانة التي تتمتع بها دبي عالمياً كوجهة استثمارية رائدة.

وذكر بيان صحافي صادر أمس، أن قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي، شملت 24 شركة متعددة الجنسيات، مقارنة بـ8 شركات تم استقطابها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 200%، إضافة إلى 62 شركة صغيرة ومتوسطة بنمو 29% مقارنة بـ48 شركة في الفترة نفسها من 2023.

ونجحت الغرفة خلال النصف الأول من 2024، من خلال برامجها ومبادراتها النوعية ومكاتبها الخارجية، بدعم توسع 34 شركة عاملة في دبي إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال التصدير إلى هذه الأسواق أو عبر تأسيس وجود مباشر فيها، بالمقارنة مع 15 شركة تم دعم توسعها خلال النصف الأول من العام الماضي، بنسبة نمو 127%.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «يأتي الأداء اللافت الذي تم تحقيقه خلال النصف الأول من العام تجسيداً للجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية للمساهمة بفعالية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن على مستوى العالم».

وأضاف: «نحرص على تعزيز دور شبكة المكاتب الخارجية التابعة للغرفة، التي تضم 31 مكتباً في التعريف بالمقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي، التي ترسخ مكانتها وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعاصمة اقتصادية عالمية للنمو والفرص في كل القطاعات، إضافة إلى دعم توسع الشركات العاملة في الإمارة بالأسواق الخارجية الواعدة بهدف المساهمة في تحقيق النمو المستدام لمجتمع الأعمال المحلي».

وفي إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، نظمت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري بعثتين تجاريتين إلى جنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا، بمشاركة 38 شركة من دبي، تم خلالها تنظيم أكثر من 830 لقاء ثنائياً للأعمال بين الشركات المشاركة مع نظرائها في تلك الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وضمن فعاليات البعثة التجارية إلى جنوب شرق آسيا، تم تنظيم 200 اجتماع ثنائي للأعمال لشركات دبي مع نظيراتها في إندونيسيا، التي كانت المحطة الأولى للبعثة، فيما عقدت الغرفة 180 لقاء أعمال ثنائياً بين شركات من دبي وفيتنام ضمن الوجهة الثانية للبعثة.