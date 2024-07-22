3.6 مليارات درهم إيرادات "الإمارات للاتصالات المتكاملة" بالربع الثاني

أعلنت الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2024. وسجّلت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 7.3% لتصل إلى 3.6 مليارات درهم، مدفوعاً بالخدمات والمنتجات المتميزة التي طرحتها الشركة في السوق.

وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 3.2% لتصل إلى 1.6 مليار درهم، بفضل نمو الإيرادات. وبلغ صافي أرباح الشركة 581 مليون درهم، بزيادة قدرها 46.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النمو القوي في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وبلغت النفقات الرأسمالية للشركة 442 مليون درهم، بينما ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (EBITDA – Capex) ليصل إلى 1.1 مليار درهم، بزيادة قدرها10.9 % على أساس سنوي.

ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 2.9% على أساس سنوي لتصل إلى 8.2 ملايين مشترك، بينما شهدت قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك بعض التراجع على مدار الربع الثاني من العام كنتيجة طبيعية للتأثيرات الموسمية.

ونمت شريحة عملاء خدمات الدفع الآجل بنسبة 11.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليون مشترك، ما يعكس جاذبية حلول وتقنيات الاتصال المبتكرة التي قدمتها الشركة لعملائها من المؤسسات، إضافة إلى المنتجات المتميزة المخصّصة للعملاء الأفراد مثل حلول باقة "السيارة الذكية" من دو.

كما نمت شريحة عملاء خدمات الدفع المسبق بنسبة 0.9% لتصل إلى 6.5 ملايين مشترك، حيث تم تعويض نمو الطلب على باقات البيانات وعروض المكالمات جزئياً بعودة تدفق السياح إلى المسار الطبيعي.

وسجّلت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت نمواً قوياً بنسبة 12.7% على أساس سنوي لتصل إلى 630 ألف مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الثاني من العام بواقع 15 الف مشترك.

ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى النجاح المستمر الذي تحققه باقات خدمات الاتصال اللاسلكي المنزلي، والتي تم تعزيزها بعروض جديدة جاذبة للعملاء مثل "الألعاب اللاسلكية المنزلية". كما سجّلت حلول وتقنيات الاتصال المخصّصة للمؤسسات أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام.

وقال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "شهد النصف الأول من عام 2024 مواصلة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تسجيل نتائج قياسية عبر مختلف المؤشرات. وواصلت إدارة الشركة تركيزها على تنفيذ استراتيجية الأعمال، ما أسهم في تحقيق نمو ملحوظ مع توسيع نطاق الربحية في مجالات أعمالنا الأساسية والمجالات الأخرى التي ننشط فيها، وخلق قيمة مضافة لمساهمينا. وحافظت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على مكانتها الريادية في طليعة الابتكار الرقمي والتكنولوجي في السوق بهدف تقديم أفضل التجارب لمختلف فئات عملائنا عبر مجالات عديدة بما في ذلك التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي. وقد أسهمت استراتيجية الشركة التي تتمحور حول تقديم تجارب وخدمات متميزة لعملائنا، في تبوؤ علامة دو التجارية المرتبة الثالثة بين أقوى العلامات التجارية في دولة الإمارات".

وأضاف آل مالك: "يسرني الإعلان أن مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح نقدية مؤقتة عن النصف الأول من العام الحالي بواقع 20 فلساً للسهم الواحد، بزيادة قدرها %53.8 على أساس سنوي مقارنةً بالأرباح المؤقتة التي جرى توزيعها عن النصف الأول من العام الماضي. ويعكس هذا القرار ثقة مجلس الإدارة في قدرة الشركة على تحقيق المزيد من النجاحات المستدامة والتزامنا بتقديم قيمة مضافة لجميع مساهمينا".

من جهته قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "تمكنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بفضل التزامها الثابت والمستمر بأعلى معايير التميز واستراتيجيتها التي تركز دائماً على تحفيز الابتكار وتعزيز الإدارة الفعّالة للموارد من مواصلة تسجيل أداء تشغيلي ومالي قوي عبر مختلف مجالات ومؤشرات أعمالنا خلال الربع الثاني من العام 2024، حيث نجحنا في استقطاب المزيد من المشتركين في خدماتنا إضافة إلى تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات ونطاق الربحية والتدفقات النقدية، ما عزز الانطلاقة المتميزة التي استهلّت بها الشركة هذا العام. وقد أدى الزخم المستمر لعملياتنا ومبادراتنا التجارية إلى تسجيل نمو قوي في إيرادات خدماتنا في الربع الثاني مدفوعةً بنجاحنا في توقيع اتفاقيات وعقود لتقديم خدماتنا وحلولنا للعديد من المؤسسات، إضافة إلى شروعنا في عددٍ من المشاريع الجديدة، وطرح مجموعة من الحلول والمنتجات المبتكرة في السوق".