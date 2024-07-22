الأسبوع الرابع من «مفاجآت صيف دبي» ينطلق اليوم

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والمسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، عن انطلاق الأسبوع الرابع من «مفاجآت صيف دبي 2024»، ومعه العديد من العروض اليومية المميزة التي تستمر حتى الرابع من أغسطس.

وأفادت في بيان، بأنه سيتم الكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها على موقع «مفاجآت صيف دبي» الإلكتروني، أو من خلال حساب «@StyledByDubai» على منصة «إنستغرام»، لافتة إلى أن أول عروض الأسبوع الرابع ينطلق اليوم الإثنين، وتحديداً من مركز تسوق «مول الإمارات».

وتُقام «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الرعاة الرئيسين وهم الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وسيتي ووك، وذا بيتش، وذا أوتلت فيليدج)، إضافة إلى «ميركاتو» و«ميريكس للاستثمار»، ونخيل (ابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا فيو آت ذا بالم)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، و«طيران الإمارات»، و«إينوك»، و«&e»، و«طلبات».

يذكر أن «مفاجآت صيف دبي» في دورتها الـ27 العام الجاري تستمر من 28 يونيو إلى الأول من سبتمبر 2024 لتقدم 65 يوماً من المغامرات المتواصلة من خلال آلاف العروض والأنشطة.