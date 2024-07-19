«الطيران المدني» توقع اتفاقية مع «جانس» لتدريب مراقبي الحركة الجوية

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني اتفاقية تدريب مع الشركة العالمية لخدمات الملاحة الجوية (جانس)، لتقديم خدمات تدريب لمراقبي الحركة الجوية في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، التابع للهيئة العامة للطيران المدني.

ووفق بيان صادر عن الهيئة، أمس، ستقدم الشركة خدمات التدريب لمراقبي الحركة الجوية المبتدئين في الهيئة العامة للطيران المدني في مركزها التدريبي في العين.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير السلامة والكفاءة في مجالنا الجوي، فمن خلال الاستثمار في التدريب والتطوير، نضمن أن يكون مراقبونا الجوّيون مجهزين بالمهارات والمعرفة اللازمة لإدارة تعقيدات إدارة الحركة الجوية الحديثة».

من جانبه، قال المدير العام المساعد لخدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أحمد الجلاف: «تشكل هذه الاتفاقية علامة فارقة في جهودنا المستمرة لرفع جودة خدمات مراقبة الحركة الجوية في الإمارات، إذ إن البرامج التدريبية المخصصة التي تقدمها (جانس) لن تعزز قدراتنا التشغيلية فحسب، بل ستدعم أيضاً رؤيتنا الاستراتيجية بأن نكون قادة عالميين في سلامة الطيران والابتكار، ونتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي ستحدثه هذه الشراكة في خدمات الملاحة الجوية لدينا».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية لخدمات الملاحة الجوية (جانس)، يحيى الحمادي: «نرى في الاتفاقية شهادة على قوة علاقتنا مع الهيئة العامة للطيران المدني، ونتطلع إلى تنفيذ هذا العقد التدريبي، وفقاً لمتطلبات الهيئة، والعمل معاً لتحسين صناعة الطيران العالمية من خلال مبادرات التعاون العديدة لدينا، وأعتقد أن الشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني ستخلق نموذجاً جديداً وفعالاً من التعاون في صناعتنا».