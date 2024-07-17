«طيران الإمارات» تفتتح متجراً جديداً للمبيعات في هونغ كونغ

افتتحت «طيران الإمارات» رسمياً متجرها للمبيعات في هونغ كونغ، في خطوة مهمة في مسيرتها التوسعية في المدينة، لافتة إلى أن المتجر الجديد هو الأول للناقلة في منطقة الشرق الأقصى، وذلك في إطار خططها التي سيتم تطبيقها على مراحل في المنطقة وضمن شبكة الناقلة العالمية.

وشهد افتتاح متجر مبيعات الشيخ سعود المعلا، القنصل العام لدولة الإمارات في هونغ كونغ، ونائب رئيس أول العمليات التجارية في «طيران الإمارات» لمنطقة الشرق الأقصى، أورهان عباس، ومدير «طيران الإمارات» في هونغ كونغ، سلطان الريامي.

وقال أورهان عباس: «تحظى هونغ كونغ بأهمية استراتيجية كبيرة لـ(طيران الإمارات)، ونهدف من خلال افتتاح أول متجر للمبيعات في الشرق الأقصى إلى تقديم تجربة استئنائية للمتعاملين معنا ومنحهم أفضل خدمة في كل خطوة من رحلتهم».

وأضاف: «يجمع متجر (طيران الإمارات) بين التقنيات المتقدمة والخدمات الشخصية التي يقدمها خبراء الناقلة في السفر، لضمان تجربة سلسة وثرية للمتعاملين».

وبحسب «طيران الإمارات»، يقع المتجر على مساحة 1500 قدم مربعة، ويوفر بيئة مريحة تتميز بالأثاث الخفيف والعصري، لإنجاز ترتيبات سفر المتعاملين براحة وسهولة في مكاتب خدمة مخصصة تلبي حجوزات الطيران وإصدار التذاكر والاستفسارات العامة.

كما يتضمن المتجر شاشات تفاعلية كبيرة إلى جانب شاشات الخدمة الذاتية المدعومة بالتكنولوجيا الذكية والتي تعمل على تقليص أوقات الانتظار وتسهيل الخدمة بشكل أسرع، وشاشات LED تعرض أحدث منتجات «طيران الإمارات» وعروضها الترويجية.

كما يعرض المتجر لفترة محدودة مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، ليمنح المتعاملين نظرة مباشرة على الراحة الاستثنائية التي سيستمتعون بها عند السفر على متن هذه الدرجة.

يذكر أن «طيران الإمارات» تشغل حالياً 21 رحلة أسبوعياً بين هونغ كونغ ودبي، ووقعت أخيراً مذكرة تفاهم مع «مجلس هونغ كونغ للسياحة» تهدف إلى تعزيز السياحة الوافدة إلى المدينة من الأسواق المستهدفة الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، كما تم إعادة فتح صالة «طيران الإمارات» في «مطار هونغ كونغ الدولي» بعد تحديثها، وتوسيع نطاق خدمة السيارة مع سائق المجانية لتشمل ركاب درجة الأعمال في هونغ كونغ.