«كهرباء الشارقة» تنال شهادة عالمية في الاستدامة

نالت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ممثلة في قسم الخدمات والدعم الفني لتقنية المعلومات والاتصال، شهادة من منظمة «printreleaf» العالمية، تقديراً لجهود المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة عبر إطلاق مبادرة بالتعاون مع «شركة زيروكس الإمارات»، للمشاركة في برنامج إعادة التشجير العالمي، بزراعة الأشجار مقابل الأوراق التي يتم طباعتها، إذ تمكنت الهيئة من زراعة 115 شجرة خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو 2024. وقال مدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي في الهيئة، ماجد حريمل الشامسي، إن حصول الهيئة على الشهادة يؤكد التزامها بمسؤوليتها المجتمعية تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.