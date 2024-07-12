مبيعات عقارات دبي تقترب من ذروة 2009

أفاد المستشار العقاري طارق الشحي، بأن المبيعات الضخمة للقطاع العقاري في دبي خلال عام 2024 تؤشر إلى أن السوق قريبة من تسجيل الذروة القياسية لعام 2009.

وقال الشحي، إن المبيعات العقارية في دبي سجلت أرقاما قياسية من حيث الحجم والقيمة، حيث بلغ العدد الإجمالي للمبيعات أكثر من 43 ألف صفقة في الربع الثاني من العام الحالي بزيادة وقدرها 45% بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023.

وارتفعت قيمة الصفقات في الربع الثاني من العام بنسبة 37% بعد تسجيلها 124.4 مليار درهم، فيما وصل حجم المبيعات ذروته متجاوزا الارتفاع السابق الذي سجله في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 17% في حين تجاوزت قيمة المبيعات الذروة السابقة المسجلة في الربع الرابع من 2023 بنسبة 2%.

وقال الشحي: «اقترب سوق العقارات على الخارطة في دبي خلال الربع الثاني من 2024 من مستوى الذروة الذي وصل إليها في عام 2009 مسجلًا 26.300 ألف معاملة بالمقارنة مع 26.600 ألف معاملة في عام 2009 بفارق 1%».

وأكد أن القطاع العقاري في دبي سيواصل جاذبيته للاستثمار، عبر استقطاب الثروات وأصحاب رؤوس الأموال، مدعوما بالاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي الذي تشهده الدولة.

وذكر الشحي أن القطاع يقدم عوائد مرتفعة قياسًا على الأسواق العقارية الكبرى حول العالم، وسط نمو مستمر في الطلب.

وكشف أن القطاع العقاري يحافظ على معدلات نمو جيدة مع طرح الحكومة والقطاع الخاص مشروعات عقارية جديدة ومشروعات البنية التحتية في العديد من المناطق بسبب زيادة السكان والأجانب القادمين من الخارج بغرض الاستثمار أو العمل، مع تسهيل منح الإقامات الذهبية وسياسات جذب الكفاءات وذوي المهارات.