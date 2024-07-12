«استشاري جمارك دبي» يطلع على الخدمات الرقمية لتسهيل ممارسة الأعمال

عقدت جمارك دبي اجتماعها الثاني للمجلس الاستشاري في 2024، بحضور مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله محمد بوسناد، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الدائرة، ومجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس. وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتوحيد الجهود والتطلعات المستقبلية الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال وإطلاع المتعاملين على التحديثات والتطويرات الخاصة بآلية الخدمات الرقمية المقدمة لهم، حيث تمثل مبادرة المجلس الاستشاري جسراً للتواصل المباشر بين الدائرة وعملائها، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وإطلاعهم على آخر المستجدات في العمل الجمركي، بهدف زيادة العائد على أعمالهم وتخفيض الكلفة على أنشطتهم التجارية، بما يرسخ دبي مركزاً استراتيجياً في التجارة العالمية، ويدعم تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية (D33).

وخلال اللقاء عرض أدولف جيبين (خبير)، وراشد عبدالله الشحي (خبير)، في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تحديثات نظام تصديق الفواتير (eDAS 2.0)، إذ أكد الشحي أن الخدمات الحكومية الرقمية التي تقدمها الوزارة تشهد نقلة نوعية، حيث أسهم التطوير والتحسين الذي يشهده نظام تصديق الفواتير التجارية إلكترونياً في تسريع وقت المعالجة وتحسين دقة المعلومات. ويتيح النظام للمستخدمين إرسال وثائقهم وطلباتهم إلكترونياً، دون الحاجة إلى تقديم المستندات الورقية. وعرض الشحي خطوات ومراحل التصديق الإلكتروني على النظام، ومدى السهولة التي يتمتع بها، وإجراءاته السلسة.

وكانت «جمارك دبي» قد ربطت أنظمة التخليص الجمركي مع نظام تصديق المستندات الإلكتروني للوزارة، بهدف التسهيل على المتعاملين.