«لايت هاوس»: «زيادة كبيرة» في الطلب السياحي على دبي

قالت شركة «لايت هاوس- أو تي إيه»، المتخصصة في بيانات قطاع السياحة والسفر، إنها رصدت «ارتفاعاً كبيراً» في الطلب على دبي، كوجهة للزيارة والسياحة خلال الأسبوع الأول من يوليو الجاري، مقارنة بمستويات يونيو الماضي، وذلك مع عمليات البحث عن الإقامات الفندقية ورحلات الطيران إلى الإمارة.

وأظهرت بيانات الشركة، استناداً إلى قاعدة بياناتها العالمية، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن المملكة المتحدة استحوذت على نحو 23% من إجمالي عمليات البحث عن رحلات طيران إلى دبي، خلال الأسبوع المشار إليه، تلتها كل من الهند بنسبة 10%، وإيطاليا بنسبة 7%، وألمانيا بنسبة 6% وفرنسا بنسبة 4%.

وأوضحت البيانات أنه بالنسبة لعمليات البحث عن إقامات فندقية في دبي، فإن المملكة المتحدة والهند جاءتا في الصدارة بنسبة بلغت 13% لكل منها، تلتهما السوق الإماراتية بنسبة 8% من حجم عمليات البحث، وتلتها كل من ألمانيا والسعودية بنسبة بلغت 6% لكل منها.