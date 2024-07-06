مطار دبي يتوقع 3.3 ملايين مسافر خلال 12 يوماً

يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال عدد كبير من المسافرين من السادس إلى 17 يوليو (12 يوماً)، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد المسافرين المغادرين والقادمين إلى 3.3 ملايين مسافر، بينما من المتوقع أن يصل عدد المغادرين فقط إلى 914 ألف مسافر.

وستكون ذروة هذا الارتفاع في حركة السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع من 12 إلى 14 يوليو، حيث من المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي 840 ألف مسافر، ما يمثل عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحاماً خلال هذه الفترة. ومن المتوقع أن يكون 13 يوليو، اليوم الأكثر ازدحاماً، حيث يقدر عدد المسافرين الذين سيمرون عبر مطار دبي الدولي خلال هذا اليوم بنحو 286 ألف مسافر. وفي المتوسط سيتعامل المطار مع نحو 274 ألف مسافر يومياً خلال هذه الفترة.

من جهتها، دعت مطارات دبي، المسافرين إلى اتباع مجموعة من الإرشادات والنصائح لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة، وأبرزها:

• يمكن للمسافرين على متن «طيران الإمارات» الاستفادة من مرافق تسجيل الوصول المريحة التي توفرها الشركة، بما في ذلك تسجيل الوصول المبكر أو من المنزل، وتسجيل الوصول الذاتي، إضافة إلى خيارات تسجيل الوصول في المدينة.

• يُنصح المسافرون على متن شركة «فلاي دبي» بالوصول إلى المطار قبل أربع ساعات على الأقل من موعد الرحلة.

• على المسافرين مع شركات الطيران الأخرى، الوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد مغادرة الطائرة، كما يُنصح بإتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

• التأكد من الاطلاع على الوزن الذي تسمح به شركة الطيران ولوائح الأمتعة، لتجنب أي تأخير في اللحظات الأخيرة.

• الاستعداد مسبقاً لتوفير الوقت عند المرور بنقاط التفتيش الأمني، ووضع الحاجيات المعدنية مثل الساعات والمجوهرات والهاتف المحمول والعملات المعدنية والحزام في حقيبة اليد، واتباع التعليمات في ما يتعلق بنقل السوائل ومنتجات الرذاذ والجيل.

• يمكن للعائلات المسافرة مع أطفال تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية التحقق من جوازات السفر.

• يُنصح بالاطلاع على أحدث لوائح وشروط السفر للوجهة التي تسافر إليها لضمان امتلاكك جميع الوثائق الضرورية.