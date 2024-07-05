«مفاجآت صيف دبي» تحفز الإشغال الفندقي والتدفق السياحي

قال مديرون في فنادق إن «مفاجآت صيف دبي»، التي تقدم عدداً هائلاً من الأنشطة بما في ذلك الفعاليات، وتجارب التسوق الاستثنائية، والجوائز الكبرى، وباقات الفنادق، لها دور بارز في رفع وتيرة التدفق السياحي خلال الصيف، وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، لافتين إلى أن دبي تشهد تنوعاً مستمراً في عوامل الجذب السياحي لمختلف شرائح الزوار، على مدار العام.

وذكروا، لـ«الإمارات اليوم»، أن دبي تمتلك بنية تحتية عالية المستوى، ووجهات جذب أيقونية شهيرة على المستوى العالمي، تستقطب ملايين الزوار كل عام، من مختلف الأسواق حول العالم، لافتين إلى أن تنوع المنتج السياحي في دبي، مع توافر خيارات لقضاء عطلات بمختلف الميزانيات خلال هذه الفترة، يزيدان من جاذبية دبي السياحية صيفاً.

الحجوزات الفندقية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، محمد عوض الله: «نشهد هذا الصيف ارتفاعاً ملحوظاً في الحجوزات الفندقية بنسبة زيادة تصل إلى 10% مقارنة بمستويات العام الماضي».

وأضاف أن «متوسط الإشغال لشهر يوليو يتخطى حاجز الـ75%، ونتوقع أن يواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن دبي وجهة سياحية مفضلة على مدار العام لدى مختلف شرائح السياح، مع تنوع الأنشطة والخيارات التي توفرها المدينة لزوارها.

وأوضح عوض الله، أن «العروض التي تقدمها المنشآت الفندقية ومراكز التسوق خلال (مفاجآت صيف دبي)، لها دور بارز في رفع الإشغال الفندقي، وأيضاً معدلات التدفق السياحي»، لافتاً إلى أن العديد من المنشآت الفندقية تطرح خلال فصل الصيف، عروضاً وباقات للعائلات والأفراد.

تجارب استثنائية

من جانبه، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا: إن «(مفاجآت صيف دبي)، التي تقدم عدداً هائلاً من الأنشطة بما في ذلك مجموعة من الفعاليات المذهلة، وتجارب التسوق الاستثنائية، والجوائز الكبرى، وباقات الفنادق، والجوائز الكبرى وعروض الطعام، لها دور مهم كل عام في رفع وتيرة التدفق السياحي في الإمارة، وأيضاً زيادة الإقبال على الحجوزات الفندقية»، لافتاً إلى أن «العروض المخصصة للعائلات والأطفال، تسهم كل عام في زيادة جاذبيتها، وبناء على ذلك باتت المزيد من المرافق الترفيهية تصمم عروضاً مخصصة للعائلات».

وبيّن أن معدل الحجوزات الفندقية، خلال يوليو الجاري، أعلى مقارنة بمعدلات العام الماضي، مشيراً إلى أن «المنشآت الفندقية بدورها لجأت إلى إتاحة باقات توفر العديد من المزايا، بما في ذلك قسائم وتذاكر مجانية مقابل حجز فندق أو إنفاق مبالغ محددة. وإلى جانب الحجوزات من السياحة الداخلية، نشهد إقبالاً من السياحة الدولية، خصوصاً من أسواق دول الخليج العربي».

وقال العوا: «تشهد دبي تنوعاً مستمراً في عوامل الجذب السياحي لمختلف شرائح الزوار وعلى مدار العام»، مضيفاً أنه إلى جانب العروض الترويجية التي طرحتها الفنادق في دبي خلال الصيف، فإن (شركة طيران الإمارات) أعلنت، أخيراً، إقامة فندقية مجانية للمتعاملين معها، الذين يسافرون إلى دبي، بجانب أن برنامج سياحة الترانزيت لايزال يلعب دوراً قوياً في رفع معدلات التدفق السياحي إلى الإمارة، طوال أشهر السنة، بما في ذلك فصل الصيف.

العروض الترفيهية

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس»، في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور: «تتيح مفاجآت صيف دبي جدولاً مملوءاً بالفعاليات والعروض الترفيهية وأجواء احتفالية وأنشطة صيفية للعائلات بأسعار مخفضة»، موضحاً أن حملة «للأطفال مجاناً» توفر خيارات إقامة مجانية، وعروضاً حصرية خاصة بهم في الفنادق وأيضاً في العديد من المرافق الترفيهية.

وبيّن أن «دبي تمتلك بنية تحتية عالية المستوى، ووجهات جذب أيقونية شهيرة على المستوى العالمي، تستقطب ملايين الزوار كل عام ومن مختلف الأسواق حول العالم»، لافتاً إلى أن تنوع المنتج السياحي في دبي، مع توافر خيارات لقضاء عطلات بمختلف الميزانيات خلال هذه الفترة يزيدان من جاذبية دبي السياحية صيفاً، مشيراً إلى أن العروض التي يتم طرحها بأسعار تشجيعية، لها دور مهم في استقطاب الزوار، مع خيارات الترفيه، لاسيما للعائلات.

ولفت منصور، إلى أن المنشآت الفندقية ووكالات السفر توفر أيضاً باقات عطلات تستهدف السياح القادمين من الخارج إلى دبي خلال الصيف، مشيراً إلى أن هذه العروض والباقات تحفزهم على قضاء عطلات لفترة أطول.

وقال: إن «دبي توفر عدداً كبيراً من المرافق الترفيهية المغلقة التي تتيح اختبار مختلف الأنشطة والفعاليات الترفيهية»، مضيفاً أن «الفنادق الشاطئية تسجل معدلات إشغال عالية جداً خلال الصيف».

مستويات جيدة

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لفندق «بلازو فيرساتشي دبي» مؤسس شركة «بلازو للضيافة»، منذر درويش، إن «معدلات الطلب خلال يوليو الجاري في مستويات جيدة، وسجلنا بداية قوية»، مشيراً إلى أن «(مفاجآت صيف دبي) والعروض التي تتيحها، ترفع من مستويات الإقبال، مع رغبة المزيد من السياح من السوق المحلية أو الأسواق الدولية للاستفادة من المزايا التي توفرها دبي صيفاً».

وذكر درويش، أن «دبي وجهة بارزة على الخريطة العالمية ومقصد رئيس للسياح من مختلف الأسواق، وهي تتيح من خلال العروض حالياً، منتجات سياحية تناسب مختلف شرائح السياح بمن في ذلك أصحاب الدخل المتوسط»، مشيراً إلى أن السياح الدوليين يستحوذون على نسبة جيدة من الحجوزات الفندقية حالياً، إلى جانب حركة السياحة الداخلية.

زيادة الطلب على الإقامة الفندقية

قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن «معدل الحجوزات الفندقية في دبي خلال يوليو الجاري أعلى مقارنة بمستويات يونيو»، لافتاً إلى أن «مفاجآت صيف دبي» تسهم في زيادة مستويات الطلب على الإقامة الفندقية.

وأضاف: «نتلقى العديد من الحجوزات الأخيرة، التي تتم قبل موعد الإقامة بساعات قليلة، حيث يسعى المتعاملون للاستفادة من العروض والتخفيضات التي يتم طرحها».

ولفت خوجلي إلى أن هناك إقبالاً كبيراً أيضاً على قاعات الحفلات من الهند وشرق آسيا وغيرها من الأسواق، موضحاً أن معدلات الإقبال عالية مقارنة بمستوياتها خلال هذه الفترة من السنة.