سياحة الشارقة تستعرض جهودها للحفاظ على الثقافة والتراث

استعرضت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، على منصة «جلوبال بلاتفورم»، التابعة لمجموعة أكسفورد للأعمال، الجهود التي تقوم بها الإمارة للجمع بين مبادرات الثراء الثقافي والاستدامة، لتحفيز النمو في قطاع السياحة المزدهر في الإمارة، وذلك تحت عنوان «الشارقة تدعم الثقافة والاستدامة لتعزيز السياحة».

وأكد رئيس الهيئة، خالد جاسم المدفع، الدور المحوري للشارقة في المشهد السياحي لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يمثل أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2022 منوهاً إلى أن الشارقة أكدت هويتها بوصفها وجهة عائلية وصديقة للبيئة.

وكشف عن رؤية الإمارة لمستقبل الشارقة السياحي وسلط الضوء على تمكين المجتمعات وتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة الطبيعية والثقافية. وقال: «التزامنا متجذر باعتماد استراتيجية شاملة تجمع بين العديد من الجوانب ما يضمن مستقبلاً مستداماً للشارقة، وبالنهج الذي يعالج التحديات المتعددة من خلال الاعتراف بالترابط بين التقدم الاقتصادي، وتمكين المجتمع والحفاظ على البيئة كعناصر رئيسة للنمو المستدام والمتوازن».

وأشارت المادة المعروضة في المنصة إلى الإقبال الكبير الذي تشهده إمارة الشارقة من قبل مختلف الفئات العمرية مع التأكيد على عنصري الأمن والتجارب التي تركز على العائلة، كركيزتين أساسيتين للسياحة في الشارقة إلى جانب التطورات المهمة في البنية التحتية.