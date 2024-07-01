اقتصاد عجمان يرتفع إلى 36 مليار درهم في 2023

كشفت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان لعام 2023، الصادرة عن مركز عجمان للإحصاء، أمس، متانة أدائها الاقتصادي، وتحقيقه معدلات نمو إيجابية، حيث حققت الإمارة ناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الجارية تجاوز 36 مليار درهم، مقارنة بـ33.9 مليار درهم في عام 2022 بنمو نسبته 6.25%. وعلى صعيد الأسعار الثابتة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 32 مليار درهم، مقارنة بـ30.5 مليار درهم في عام 2022، وبمعدل نمو قدره 4.7%.

وقالت المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان لعام 2023، تُبين التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي، وتُظهر مدى تحسن الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المستدامة، موضحةً أن النمو يؤكد قدرة الإمارة على تجاوز التحديات الاقتصادية، وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي.

وأظهرت النتائج أن قطاعات الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة وتصليح المركبات، والتشييد، تصدرت قيادة قاطرة الاقتصاد، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عجمان لعام 2023، إذ أسهمت الصناعة التحويلية بنسبة 18.80%، تلتها تجارة الجملة والتجزئة وتصليح المركبات بنسبة 18.04%، بينما أسهم نشاط التشييد بنسبة 16.42%.