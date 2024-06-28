شراكة لإطلاق قروض السيارات رقمياً

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن عقد شراكة حصرية مع منصة التجارة الإلكترونية للسيارات المستعملة «كارز24»، للارتقاء بتجربة العملاء في شراء وتمويل السيارات. وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من الحصول على الموافقات لتمويل سياراتهم في وقت قياسي، بما يضمن قدرتهم على شراء السيارات التي لها تاريخ خدمة صالح، وخضعت لفحوص جودة دقيقة من خلال خبراء السيارات في «كارز24».

ووفقاً لشركة أبحاث السوق «موردور إنتليجنس»، من المتوقع أن تصل سوق السيارات المستعملة في الإمارات إلى 32 مليار دولار أميركي (117.4 مليار درهم) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 11% خلال الفترة من 2022 إلى 2027. وقال رئيس المنتجات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ديباك تشاندران: «تأتي شراكة بنك الإمارات دبي الوطني مع (كارز24) لتؤكد التزام البنك بتعزيز تجارب العملاء من خلال إحداث تحول نوعي في عملية قروض السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة».