الاتحاد للطيران تسير رحلاتها المباشرة إلى جزيرة بالي

وصلت رحلة الاتحاد للطيران، لأول مرة إلى دينباسار في بالي، اليوم، لتطلق خدماتها المنتظمة بين أبوظبي والوجهة السياحية الاندونيسية.

وتم الاحتفال بالرحلة الافتتاحية (EY476) في مطار زايد الدولي، قبل الإقلاع مساء يوم الثلاثاء الماضي. وعند الوصول إلى دينباسار، تم استقبال الرحلة بالتحية التقليدية وخراطيم المياه، ولوح قائدا الطائرة بعلم دولة الإمارات والعلم الاندونيسي من قمرة القيادة احتفالاً بانطلاق الخدمة المباشرة.

وسيتم تشغيل الخدمة الجديدة أربع مرات في الأسبوع على طائرات من طراز «بوينغ 787-9 دريملانر» الحديثة والتي تتميز بمقصورات استوديو الأعمال ومقاعد الدرجة السياحية الذكية.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات، آريك دي: «نحن متحمسون بإضافة بالي، إلى شبكة وجهاتنا المتنامية والتي تنطلق مباشرة من أبوظبي. وتعد بذلك وجهتنا الثانية في اندونيسيا، بعد العاصمة جاكرتا. نتطلع للسفر بضيوفنا من الشرق الأوسط وأوروبا وعبر شبكة وجهاتنا إلى هذه الجزيرة الاندونيسية الخلابة».

وأطلقت الاتحاد للطيران في وقت سابق من الشهر رحلاتها الجديدة إلى القصيم في المملكة العربية السعودية، وجايبور في الهند بالإضافة إلى وجهاتها الصيفية الموسمية في كل من أنطاليا، ومالقا، وميكونوس، ونيس وسانتوريني.

إلى ذلك، أعلنت شركة الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، اليوم، عن تعزيز شراكتها مع خطوط «إس إف الجوية» الصينية لزيادة وتيرة الرحلات بين المراكز الضخمة للشركتين في أبوظبي وإيتشو.

وتعتزم الشركتان إطلاق خدمات شحن جديدة بين شينزين وأبوظبي، لتسهيل الوصول وزيادة سعة الشحن بين دولة الإمارات و الصين ومختلف الوجهات العالمية.

وتستعد الاتحاد للشحن لتسيير رحلتين بين أبوظبي وإيتشو، بدءاً من 15 يوليو 2024، الأمر الذي يعزز من ربط الصين بالشبكة العالمية للشركة عن طريق مركزها في أبوظبي، بينما ستقوم خطوط «إس إف الجوية» بتسيير رحلة إضافية من إيتشو ليصل إجمالي عدد الرحلات بين أبوظبي وإيتشو إلى خمس رحلات في الأسبوع.

وتعتزم الشركتان أيضاً تسيير رحلة شحن أسبوعية بين شينزين وأبوظبي، مما يضيف وجهة خامسة إلى قائمة الوجهات الصينية الخاصة بشركة الاتحاد للشحن. ويتميز مطار «شينزين باوان الدولي» بأنه ثالث أكبر مطار للشحن في الصين، وهو مصنف ضمن أبرز 20 مطاراً في العالم من حيث حجم الشحن منذ 2021.