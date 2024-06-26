«مطارات دبي»: تخريج 15 مواطناً ومواطنة في «وجوه المستقبل»

احتفلت مؤسسة مطارات دبي، الجهة المشغلة لأكبر مطار دولي في العالم، بتخريج دفعة جديدة تضم 15 متدرباً من مواطني دولة الإمارات في برنامج «وجوه المستقبل» الهادف إلى دعم أجندة التوطين ورعاية المواهب المحلية في قطاع الطيران.

ويهدف البرنامج السنوي إلى استقطاب أفضل الخريجين في الجامعات الإماراتية، وتدريبهم بشكل مكثف في مختلف المجالات الرئيسة في المطار، بما في ذلك الموارد البشرية والتكنولوجيا والبنية التحتية والعمليات التشغيلية.

وسلّط حفل التخرج، الذي حضره كبار المسؤولين التنفيذيين في «مطارات دبي»، الضوء على التزام «مطارات دبي» بتطوير الكفاءات الإماراتية الشابة، وإعدادهم، ليصبحوا قادة المستقبل في قطاع الطيران.

وأكد الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «مطارات دبي»، مشاري البناي، أهمية الاستثمار في المواهب والخبرات الإماراتية الشابة. وقال: «تمثل الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية في مسيرة تطوير قطاع الطيران في دبي. ومن خلال مبادرات مثل برنامج (وجوه المستقبل)، فإننا نحرص على تقديم الدعم والموارد والتوجيه اللازم، لتمكين الشباب الإماراتي من استكشاف إمكاناته، وتحقيق طموحاته المهنية في هذا القطاع الحيوي».

ويُعدُّ برنامج «وجوه المستقبل» جزءاً من استراتيجية التوطين الشاملة التي تتبناها «مطارات دبي»، التي تشمل مجموعة برامج بما في ذلك برنامج «النجوم الصاعدة» التدريبي، والبرنامج المخصص لتدريب وإعداد المواطنين وتأهيلهم للانضمام إلى فريق مكافحة الحرائق في مطارات دبي.