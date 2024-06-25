طيران الإمارات تستكمل تحديث 30 طائرة إيرباص

أكملت طيران الإمارات تحديث 30 طائرة من طراز إيرباص 380، منذ إطلاق برنامجها لتحديث وتجديد الطائرات، وستدخل أول طائرة بوينغ 777 ضمن البرنامج لتخضع لعملية تحديث وتجديد المقصورة الداخلية بداية من الأسبوع المقبل "مطلع يوليو".

وقال جمال المنصوري مدير عمليات الصيانة والتسليم في "هندسة طيران الإمارات"، لوكالة أنباء الإمارات "وام" خلال جولة نظمتها في مركز طيران الإمارات الهندسي، "بدأنا برنامج تحديث الطائرات وإضافة مقاعد "الدرجة السياحية الممتازة" قبل نحو عام ونصف العام، وتحديدا في نوفمبر 2022، وكان المخطط أن تتطلب عملية تحديث كل طائرة 35 يوم، لكن اليوم ونتيجة تراكم الخبرة وتضافر جهود العمل لا تتطلب عملية التحديث لكل طائرة سوى 21 يوما".

وأشار المنصوري خلال الجولة، الرامية لاطلاع وسائل الإعلام على برنامجها لتحديث أسطول طائراتها، إلى أن عدد الطائرات التي اكتملت عمليات تحديثها وصلت إلى 30 طائرة عادت إلى الخدمة.

وأوضح أن البرنامج الحالي يتم تطبيقه إلى الآن على طائرات "إيرباص 380"، التي تصل أعداد مقاعدها إلى 484، بواقع 14 من الدرجة الأولى و76 لدرجة رجال الأعمال و56 للدرجة السياحية الممتازة و338 للدرجة السياحية.

وكشف أن البرنامج سيتم تطبيقه على أول طائرات الـ"بوينغ 777" بداية الشهر المقبل.

وقال مدير عمليات الصيانة والتسليم في "هندسة طيران الإمارات"، "عمليات التحديث وإضافة مقاعد الدرجة السياحية الممتازة ضمن البرنامج، كان يتم بشكل منفصل عن عمليات الصيانة، لكن ونتيجة الطلب المتزايد على الطائرات بفعل ارتفاع حركة السفر والطلب من العملاء، دفع إلى جعل بعض عميلات التحديث متزامنة مع عمليات الصيانة المقررة، بحيث يتم الانتهاء من عمليات الصيانة والتحديث بنفس الوقت.

وفيما يخص عمليات الصيانة الدورية، أفاد المنصوري، بأن “عمليات الصيانة للطائرات من البوينغ والإيرباص تتم في مقر هندسة طيران الإمارات في دبي”، لافتا إلى وجود 12 حظيرة إطلاح طائرات أو هنغار منهم 7 حظائر بمساحة تصل إلى 11 ألف متر مربع و4 حظائر بمساحة تصل إلى 9 آلاف متر مربع وواحد لعمليات الطلاء، وجميعها تتسع لطائرات بوينغ 777 وطائرات إيرباص 380.

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت برنامجا لتحديث وتجديد أسطول 120 طائرة، منها 67 طائرة من طراز إيرباص A380 و53 طائرة من طراز بوينغ 777 في نوفمبر من العام 2022، ثم أعلنت مؤخرا عن إضافة 71 طائرة أخرى لبرنامجها لتحديث أسطول طائراتها ليصل إجمالي عدد الطائرات الخاضعة للبرنامج إلى 191 طائرة، وتضم الإضافة الجديدة 43 طراز إيرباص A380 و28 طائرة بوينغ 777.

وشملت الجولة التي نظمتها الناقلة اليوم العديد من المرافق الخاصة بعمليات الاختبار والصيانة، وبعمليات إعادة التدوير للكثير من مواد الأجزاء الداخلية للطائرات الخاضعة لبرنامج التحديث والتجديد، إذ تستخدم الناقلة على سبيل المثال المواد المستبدلة لإنتاج آلاف حقائب الظهر والحقائب المدرسية للأطفال وتقوم بالتبرع بها لمدارس ومنظمات في مناطق عدة حول العالم.