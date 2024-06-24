الاتحاد للطيران تسيّر أولى رحلاتها إلى القصيم

احتفلت الاتحاد للطيران، اليوم بتدشين رحلاتها إلى القصيم، وانطلاق أول رحلة على الاطلاق بين العاصمة الإماراتية بالقصيم في المنطقة الوسطى للمملكة. وبهذه المناسبة، استقبلت شركة تجمع مطارات الثاني، الرحلة الافتتاحية في حفل ترحيب في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، حضرها وفد رفيع المستوى من الشركتين.

ومع هذه الخدمة الجديدة، تعد القصيم الوجهة الرابعة للاتحاد للطيران في المملكة العربية السعودية، وتقدّم للضيوف أربع رحلات مباشرة أسبوعياً، وتعزز هذه الخدمة الربط بين المملكة وبقية العالم عبر أبوظبي.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: " مع احتفالنا بإضافة أحدث وجهاتنا إلى شبكتنا العالمية المتنامية، نؤكد على التزامنا بالسوق السعودي مع مرور 20 عامًا على ربط أبوظبي بالمملكة العربية السعودية. ومع تزايد الطلب على السفر الجوي إلى سوق الأعمال والسياحة الواعد في المملكة، يحدونا الحماس بإطلاق رحلاتنا إلى القصيم، المركز الثقافي والتجاري المهم.

وأضاف: "من خلال إنشاء هذا الرابط الجوي، نهدف إلى تلبية الطلب المتزايد وتوفير وسائل سفر بتوقيت ملائم لضيوفنا إلى أبوظبي وربط سلس بشبكتنا العالمية الواسعة، مع تقديم تجربة طيران استثنائية."

وسيتم تشغيل الرحلات على متن طائرات من عائلة الإيرباص A320، مما يوفر خدمة الاتحاد للطيران الحائزة على جوائز للضيوف على درجة الأعمال والدرجة السياحية.