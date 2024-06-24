«سيتا»: انخفاض معدلات المناولة الخطأ للأمتعة عالمياً

أعلنت شركة «سيتا» العالمية المتخصصة في تزويد حلول التكنولوجيا لقطاع النقل الجوي، عن تحسن في عمليات تسليم الأمتعة حول العالم، إذ أشار تقرير «تحليلات سيتا لتكنولوجيا المعلومات في مجال الأمتعة 2024» الذي أُعلن عنه أخيراً إلى انخفاض معدلات المناولة الخطأ للأمتعة من 7.6 إلى 6.9 لكل 1000 مسافر في عام 2023، رغم ارتفاع أعداد المسافرين إلى مستويات تجاوزت مستويات عام 2019 للمرة الأولى منذ خمس سنوات، ووصلت إلى 5.2 مليارات مسافر.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سيتا»، ديفيد لافوريل: «يُعدُّ تحسن معدلات المناولة الخطأ للأمتعة في عام 2023، خبراً رائعاً للمسافرين ولقطاع الطيران، خصوصاً أن هذا يترافق مع نمو حركة المسافرين العالمية في عام 2023، التي من المقرر أن تتضاعف بحلول عام 2040».

وأضاف: «يمكن أن نرى بوضوح من خلال نتائج التقرير أن أتمتة الأمتعة هي الحل المستقبلي، مع زيادة التعاون، والمزيد من التواصل مع الركاب، والاستثمار في مجالات جديدة، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي ورؤى المعلومات لتكون الرحلة أكثر سلاسة».

ويظهر التقرير انخفاضاً متواضعاً في منطقة أميركا الشمالية على المدى الطويل في معدلات المناولة الخطأ للأمتعة من 7.1 لكل 1000 مسافر في عام 2007 إلى 5.8 في عام 2023، كما تشير الأرقام الخاصة بالولايات المتحدة إلى تحسن قوي في عام 2023، إذ تراجعت معدلات المناولة الخطأ لدى شركات الطيران الأميركية بنسبة 9% على أساس سنوي، بفضل زيادة عدد العاملين في الخطوط الأمامية، والاستثمارات في معدات الأمتعة وتكنولوجيا المعلومات.

كما يظهر التقرير أن منطقة أوروبا شهدت أكبر انخفاض في معدلات المناولة الخطأ للأمتعة عالمياً، إذ تراجعت من 16.6 لكل 1000 مسافر في عام 2007 إلى 10.6 في عام 2023.

بدورها، شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، معدلات منخفضة في المناولة الخطأ للأمتعة على المدى الطويل بمعدل 3.1 لكل 1000 مسافر في عام 2007، و3.0 في عام 2023، في وقت لايزال فيه هذا أفضل معدل عالمياً من حيث معدلات المناولة الخطأ للأمتعة.