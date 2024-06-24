3 طروحات أولية تجمع طلبات قياسية بـ 404 مليارات درهم

شهدت أسواق المال المحلية ثلاثة طروحات أولية لشركات جديدة خلال الفترة الماضية من العام الجاري هي: «ألف للتعليم»، و«سبينس»، و«باركن»، في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة، بوصفها واحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد جمعت الطروحات الجديدة ما يربو على 4.8 مليارات درهم، وسط الإقبال الكبير والقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية، مع وصول إجمالي الطلبات على هذه الطروحات إلى أكثر من 404 مليارات درهم، بما يعكس الثقة الكبيرة بالمنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.

وجمع طرح «ألف للتعليم» نحو 1.89 مليار درهم من خلال بيع 1.4 مليار سهم، تشكل 20% من أسهم الشركة، بسعر طرح بلغ 1.34 درهم للسهم الواحد، ليصبح بذلك أول طرح يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الجاري.

بدوره تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على طرح «سبينس» 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب، وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة، بينما بلغ حجم طرح «باركن» نحو 749.7 مليون سهم عادي، ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة، ممثلاً أعلى مستوى من الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي المالي.

وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي خلال الأعوام المقبلة، بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لشركات عملاقة مثل «ديوا»، و«ألفا ظبي»، و«أدنوك للحفر»، و«ملتيبلاي»، و«أمريكانا»، و«موانئ أبوظبي»، و«تيكوم»، و«سالك»، و«بيانات»، و«إمباور».

وقال كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون: «من المتوقع أن تشهد أسواق الإمارات زخماً كبيراً في الطروحات الأولية خلال العام الجاري، في ظل ارتفاع شهية المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين نحو الشركات الوطنية التي تتمتع بأداء جيد وملاءة مالية قوية»، موضحاً أن نجاح الطروحات الإماراتية هو شهادة لالتزام الدولة بتنويع اقتصادها وقدرتها على توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين، ومؤشر على الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى احتمال طرح مزيد من الشركات في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد الأسواق ازدهاراً في الاكتتابات الأولية لشركات التكنولوجيا المالية، مدفوعاً بالطلب القوي من المستثمرين.

من جهته، لفت المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، الدكتور كريم الصلح، إلى أن تطوير أسواق رأس المال المحلية النشطة يلعب دوراً مهماً كإحدى مبادرات حكومة الإمارات لدعم النمو المحلي، وتشجيع الشركات الخاصة الساعية إلى تحقيق النمو والسيولة، من خلال الإدراج في أسواق المال.